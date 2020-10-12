Президент намерен увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 20 тысяч леев

Игорь Додон планирует увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 8 299 леев до 20 тыс. леев. Эта инициатива включена в его предвыборную программу. Для поддержки семей Игорь Додон предлагает разработать новую Концепцию демографической политики и будет содержать меры по стимулированию рождаемости.

Поскольку падение рождаемости является основным риском для будущего страны, новая демографическая политика, как считает президент, должна стимулировать рождаемость, омолодить население и остановить вымирание села.

В качестве одного из стимулов повышения рождаемости в Молдове Игорь Додон намерен увеличить единовременное пособие по рождению ребенка с 8299 леев до 20000 леев. Кроме того, дополнительное единовременное пособие при рождении четвертого ребенка составит 5000 леев, а следующих детей – 10000 леев на каждого ребенка.

Также с 1 сентября все дети начальных классов будут получать бесплатно рюкзаки со школьными принадлежностями.

- Нужно сделать, чтобы жизнь в Молдове стало комфортабельной и обильной, чтобы наши граждане захотели жить здесь, строить, работать, участвовать в развитии экономики и продвижении культуры, рождать здесь детей. Только тогда отцы и матери получат уверенность в будущем, своем, нашем, наших детей, – отметил Игорь Додон.

Ознакомиться с полной программой кандидата можно здесь.

Подготовил Михаил Генчу