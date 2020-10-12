Земля оказалась не лучшей планетой для жизни во Вселенной

Несмотря на то что Земля уникальна, за пределами Солнечной системы могут существовать и другие обитаемые миры. Более того, по словам учёных, они нашли более двух десятков планет, условия на которых куда лучше подходят для жизни, чем на нашей собственной.

В настоящий момент астрономы нашли за пределами Солнечной системы около 4500 экзопланет. По мнению учёных, некоторые из них могут быть обитаемы. До появления сверхмощных телескопов определить это невозможно, однако есть критерии, позволяющие вывести определённые закономерности появления жизни. В ходе предварительных исследований были названы 24 кандидата, на изучении которых и будут сосредоточены усилия научного сообщества.

«С появлением новых космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать некоторые цели. Мы должны сосредоточиться на определённых планетах, на которых есть наиболее многообещающие условия для сложной жизни», — делятся своим мнением учёные.

Одной из опасностей, подстерегающих на пути поисков, может быть попытка обнаружить нечто слишком похожее на Землю. Между тем наша планета не лучшее место для формирования жизни. К примеру, Солнце принадлежит к классу звёзд с небольшим сроком жизни — всего 10 миллиардов лет, при этом 4,5 из них уже прошли. Именно поэтому лучше, если это будет карликовая звезда, способная вырабатывать тепло от 20 до 70 миллиардов лет. Не менее важны возраст, масса и размеры планеты. Она не должна быть слишком старой, при этом нужно, чтобы её масса была до 1,5 раз больше, чем у Земли, что позволит дольше поддерживать тепло, а также обеспечит достаточную гравитацию для удержания атмосферы.

Ещё лучше, если средняя температура на поверхности будет на 5 градусов выше земной. Ключом к формированию жизни называется вода. Чем её больше, тем лучше, ведь это должно значительно повысить шанс на появление микроорганизмов. К сожалению, ни одна из 24 планет не соответствует всем условиям. Хотя одна из них подходит по четырём критериям, что делает её более привлекательным местом для жизни в сравнении с Землёй.