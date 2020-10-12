Журналист: Плахотнюк летал на Кипр, чтобы замести следы кражи миллиарда

Влад Плахотнюк, оказывается, 27 сентября был на Кипре. Об этом пишет журналист Дмитрий Чорич в своем телеграм-канале.

По словам Чорича, во время передачи Cutia Neagră на канале TV8 автор этого контента Мариана Рацэ представила короткое расследование, показывающее, что, находясь на Кипре, Плахотнюк сменил ряд администраторов в оффшорных компаниях, которыми он владеет.

Речь идет о фирмах Seppota Service Limited (получатель 21 миллиона от Banca de Economii, фигурирующий в отчете Kroll); Asirapal Limited (основатель FinparInvest), бывший владелец Global Business Center и Polyfidia Services limited, основатель Capital Investment.

Упоминаются также и Investar Investement Limited (компания, купившая «белый дом» в Кишиневе для Плахотнюка в марте 2017 года, была представлена Юрием Лункашу, покончившим жизнь самоубийством летом 2019 года), Insidown, Sigmatelli limited, Mavogan Holdings Limited (GMG, Casa media и др.).

– Журналистка Мариана Рацэ утверждает, что проконсультировалась с несколькими экспертами, которые говорят, что смена директора – это обычная практика перед ликвидацией оффшорных компаний, – написал Чорич.

Подготовил Михаил Генчу