В МВД России считают, что Усатый, Плахотнюк и Платон причастны к наркотрафику

То, что фигуранты уголовного дела имеют отношение к политике и обладают огромными финансовыми ресурсами, само по себе не придает этому расследованию политического окраса.

В результате многолетнего расследования, ведущегося Следственным департаментом МВД России при содействии зарубежных коллег, следствию удалось доказать, что основными организаторами и руководителями преступной сети являлись криминальные авторитеты из числа граждан Молдовы. Речь идет в первую очередь об экс-лидере ДПМ Владимире Плахотнюке и бизнесменах Вячеславе Платоне и Ренато Усатом. О том, что вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться политиками через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме, сообщил изданию kommersant.ruзаместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД, генерал-майор юстиции Сергей Лебедев.

- Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации с помощью незаконных валютных операций более 500 млрд руб. Установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с тогдашним фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также с гражданином России Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации огромных объемов денежных средств клиентов различных банков.

Для реализации преступного замысла они привлекли гражданина России и Молдовы Ренато Усатого, обладающего значительными финансовыми и политическими ресурсами, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Взаимодействуя с директором казначейства BC Moldindconbank S.A. Еленой Платон, данные лица по надуманным основаниям, используя подложные документы валютного контроля, обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента Российской Федерации — BC Moldindconbank S.A., где по подложным решениям судов Молдавии они списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц — также нерезидентов, - сообщил Сергей Лебедев.

Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый заочно арестованы судом и объявлены в международный розыск. Им и другим фигурантам этого дела предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном организованном преступном сообществе, а также в совершении масштабных незаконных валютных операций.

По словам руководителя следственного департамента МВД России, четверо обвиняемых признали свою вину в полном объеме, дав следствию развернутые показания о руководителях и участниках ОПС, а также иных лицах, участвующих в криминальной схеме. Сейчас они находятся под стражей и знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения и в суд.

Однако это только часть исследуемых событий. Российские следователи продолжают устанавливать кредитные учреждения, использованные в преступной схеме, а также окончательную сумму незаконных перечислений. Однако к политике это дело не имеет никакого отношения, в том числе к утверждениям, что, якобы, таким образом Россия помогает своим союзникам в Молдавии, утверждает генерал-майор юстиции Сергей Лебедев.

- Дело, безусловно, громкое. По нему высказывается много различных суждений, в том числе о политической ангажированности следствия. Некоторые из скрывшихся от нас лиц заявляют, что они жертвы политических преследований, а их уголовное дело направлено на отъем заработанного «честным предпринимательским трудом» состояния! Уверяю вас, что это не так. То, что фигуранты уголовного дела имеют отношение к политике и обладают огромными финансовыми ресурсами, само по себе не придает этому расследованию политического окраса.

Мы расследуем лишь совершенные определенными лицами в конкретное время и конкретном месте преступления. В уголовном деле о незаконных валютных операциях имеются неопровержимые доказательства преступных действий, признаваемых таковыми во всех странах мира,— подделка договоров и финансовых документов, сокрытие и искажение контролируемых государством данных, фабрикация судебных решений.

Всего по данному делу в период с 2016 по 2020 год в разных странах Евросоюза и СНГ, в том числе в России, было установлено и привлечено к ответственности более 60 фигурантов. В материалах дела имеются неопровержимые доказательства того, что покровительство преступным авторитетам, разумеется, не безвозмездно, оказывалось Владимиром Плахотнюком, Вячеславом Платоном и Ренато Усатым.

Являясь членами ликвидированного наркосиндиката, именно они способствовали столь длительному существованию данной преступной организации. Не исключается, что в установленной по первому уголовному делу так называемой молдавской схеме вывода денежных средств из России циркулировали и наркоденьги. Однако пока это не доказано, - уточнил Лебедев.

Подготовил Михаил Генчу