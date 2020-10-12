"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни

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Многие фанаты считают Гарика Сукачева идеальным семьянином и примером для подражания. Ведь через несколько лет артист вместе со своей супругой отметит 40-ю годовщину со дня свадьбы.
В жизни Гарика Сукачева были и невероятные взлеты, и болезненные падания. В одном из интервью музыкант признался, что не всегда мог похвастаться идеальными отношениями и беззаботной жизнью.
Вырос будущий артист в подмосковной деревне Мякинино. Тогда родители Сукачева не могли себе позволить роскошных палат в местных роддомах. Поэтому мама Гарика пошла рожать в соседний город пешком совершенно одна.
По словам музыканта, уже в то время было понятно, что его ждет долгая и нелегкая жизнь, наполненная успехом и разочарованием. О деньгах тоже речи и не шло. Ведь у артиста так рано появилась собственная семья, что он еще не успел встать на ноги в музыкальной индустрии.
Гарик Сукачев рассказал, что ему помогали "бизнесмены" того времени. Да и самому певцу приходилось работать в две смены, чтобы как-то прокормить жену и новорожденного наследника.
"Саня родился в 1985 году, ребенок перестройки. Мы стирали марлевые подгузники. Спали по очереди. Я ненавидел свою работу, но вынужден был терпеть", – признался музыкант.
Несмотря на то, что музыкант уже 38 лет не расстается со своей супругой, он отметил, что в его жизни были и другие женщины, в которых он даже влюблялся.
Однако Гарик четко дал понять, что не стоит путать любовь и кратковременную влюбленность, которая приходит в любом возрасте.
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