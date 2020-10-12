Разберем честно интервью президента Молдовы Игоря Додона РИА Новости

Посмотрел интервью президента Молдовы Игоря Додона РИА Новости. Поразился количеству откровенно абсурдных тезисов из уст Додона. Разберу их:

1. «Додон опережает на выборах с результатом 65% на 35%».

- Нет. Додон на текущий момент лидер гонки, но отрыв там меньше в разы. Достаточно посмотреть даже официальную социологию, не говоря про закрытую.

2. «В Молдове меньше протестный потенциал чем в Белоруссии».

- Нет. Совсем разная ментальность и разные ситуации. В Белоруссии долго кипело, в Молдове же акции протеста регулярны. Достаточно сравнить статистику по акциям протеста в двух странах за последние 10 лет.

3. «России и ЕС дестабилизация в Молдове не нужна, а США заняты собственными выборами».

- Не совсем так. России дестабилизация в Молдове не нужна, да. Но ЕС не однородна, в США несколько политических лагерей, которые активно разыгрывают тему внешней политики. А еще есть Китай и Великобритания.

4. «У «партии социалистов» достаточно ресурсов, чтобы организовать поддержку нашей победы на улице».

- Нет. «Социалисты» в уличных акциях гораздо слабее «европейцев». А попытки «социалистов» организовать уличные акции в поддержку Додона во время последнего парламентского кризиса и вовсе закончились провалом.

5. «В ближайшие 2-3 года есть все шансы разработать проект решения приднестровского вопроса».

- Нет. На фоне нестабильности в Молдове и отношениях России с Украиной никто вопрос Приднестровья поднимать не будет. Всех устраивает статус-кво ПМР, кроме самих приднестровцев. А вот если к власти в Молдове придут «европейцы», то они усилят давление на ПМР.

Непонятно почему Додон такие абсурдные вещи заявляет в интервью российскому СМИ? Держит российский МИД и российские элиты за идиотов? Сам летает в облаках и смотрит на ситуацию в розовых очках? Или готовится слиться и выйти из игры?

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