В Молдове выявлено 467 новых случаев COVID-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным на сегодня, 12 октября, за последние 24 часа подтвердились 467 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 101 – в Приднестровье. Было обработано 1877 тестов: 1647 первичных и 230 повторных. Общее число инфицированных достигло 62 618 человек, активных – 16 412 случаев.
Один случай коронавируса был импортирован из Румынии. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 255 новых заболевших.
Из числа инфицированных за последние сутки 19 – медработники: семь врачей, семь медсестер и пять работников вспомогательного персонала.
В тяжелом состоянии находятся 819 пациентов (в том числе 43 – на искусственной вентиляции легких). Состояние 1871 человека медики оценивают как средней тяжести.
Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 371 ранее инфицированный пациент. Всего на данный момент выздоровели 44 728 человек. Жертвами COVID-19 стали 1478 пациентов.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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