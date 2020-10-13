Даже Нэстасе недоумевает, откуда столько денег у Усатого. Назойливая рекламная кампания.

Избирательная кампания Ренато Усатого назойлива как никогда - он появляется в ютубе, его баннеры висят на улицах города, в общем, видно, что в кампанию вкладываются.

Подтверждают это и цифры ЦИК - в период сбора подписей Усатый потратил на это 111 тысяч леев, не дотянув лишь до Санду с ее 233 тысячами леев. Вопросами, откуда у Усатого такие деньги, задается теперь и Андрей Нэстасе:

- Усатому придется отчитаться, откуда у него столько денег, чтобы лезть и в Facebook и на телевидение, атаковать направо и налево, распространять ложь обо мне, - заявил Нэстасе, слова которого приводит noi.md.

Автор: Михаил Генчу