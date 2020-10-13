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Политика
Еуджен Дога решил поддержать Нэстасе на предстоящих выборах
13.10.2020

Румын румына видит издалека. Еуджен Дога решил поддержать на предстоящих выборах президента Молдовы Андрея Нэстасе, заявив, что у того есть "характер и амбиции". Какие именно качества характера впечатлили Догу, из сообщения музыканта не совсем понятно - он пространно поговорил о неких "принципах".

Дескать, в эти принципы входит и "единство народа", и "благосостояние людей", и Нэстасе, якобы, тот человек, который повернет все вспять и люди перестанут бежать из страны в поисках лучшей доли. Дога считает, что в бытность Нэстасе министром МВД люди там начали дрожать - и это, якобы, хорошо (на самом деле была устроена бездумная чистка кадров по принципу "все старое - все плохое").

Больше Дога, слова которого приводит Jurnal TV, ничего сказать в пользу Нэстасе не смог, призвав людей просто "поддержать его" за "правильные взгляды", которые, цитируем Догу буквально, "меня лично устраивают".

А вас?

Автор: Михаил Генчу


 
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