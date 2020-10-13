В кишиневском центре COVID-19 на MoldExpo оборудовано 400 дополнительных мест

Примэрия Кишинева ищет решения, чтобы справиться с большим количеством людей, инфицированных новым коронавирусом.

Сегодня, 12 октября, представители примэрии Кишинева вместе с генпримаром Ионом Чебаном и министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну посетили кишиневский центр COVID-19 на MoldExpo. Здесь было оборудовано 400 дополнительных мест: 200 мест предназначены для госпитализации пациентов с COVID-19 (в том числе 20 – для интенсивной терапии) и 200 для тех, кому еще не поставлен диагноз. Во вторник, 13 октября будут задействованы дополнительные места в республиканском центре наркологии и в больнице дерматологии и инфекционных заболеваний.

- Пытаемся изыскать решения, чтобы справиться с большим количеством инфицированных людей, требующих госпитализации в Кишиневе,- пояснила Виорика Думбрэвяну.

Генпримар Кишиневе Ион Чебан уточнил, что «новая обустроенная территория будет задействована, если количество имеющихся в больницах мест будет исчерпано».

- Так, на месте уже организовано несколько отделений, которые оснащены всем необходимым для лечения людей с коронавирусом. Созданы хорошие условия и для врачей, и для пациентов. Для больных построены туалеты, каждое отделение снабжается горячей водой. Следует отметить, что всего этого не было на данном месте, так как центр имеет иное назначение, чем то, с которым он сейчас используется, - сообщил Ион Чебан.

Глава примэрии призвал граждан соблюдать основные правила защиты, чтобы избежать заражения COVID-19.

- Давайте поможем нашим врачам, чтобы они помогали нам! - заключил Ион Чебан.