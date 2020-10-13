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Экономика
Cтроительство дороги, которая соединит польский порт Гданьск на Балтийском море и румынскую Констанцу
13.10.2020

Посол США в Румынии Адриан Цукерман включился в дело отстаивания 8-миллиардных кредитных инвестиций в Чернаводскую АЭС и возвестил, что в сумму входит и строительство дороги, которая соединит польский порт Гданьск на Балтийском море и румынскую Констанцу на Черном море.

Как удалось выяснить, речь идет об анонсированной еще четыре года назад в ходе саммита Инициативы Трех морей автотрассы Via Carpathia, которая будет начинаться от литовской Клайпеды и идти на юг до греческих Салоник. Параллельно автодороге планируют проложить и железнодорожный коридор.

Непосредственно до Гданьска и Констанцы дорога проходить не будет, но оба порта планируют соединить с трассой отдельными магистралями.

Замысел проекта по своему неплох, трассы Север-Юг в Восточной Европе как таковой нет, однако по изначальному проекту прокладку всего маршрута должны были финансировать частные инвесторы, а в итоге румынское государство берет в долг у американского же государственного банка.

@Telegram GK


 
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