Погода: Что такое осень? (с)

Что такое осень? (с)

Это во вторник, 13 октября, в Молдове ожидается переменная облачность.

Это обещают сильную грозу и местами дождь во второй половине дня.

Это в Кишиневе гроза будет вечером, но к ночи она пройдет.

Это температура воздуха ночью в северных районах республики составит +10...+12 градусов, в центральных и южных – на градус выше.

Это днём будет в пределах +20...+23 градусов. В центре страны будет теплее всего, так как на юге температура поднимется максимум до + 22 градусов, а в Кишиневе можно надеяться на все +24.

Это ветер юго-восточный, 6-9 м/с, перед грозой будут порывы до 13 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

Не в рифму, как у ДДТ, зато правда.