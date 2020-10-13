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Общество
Погода: Что такое осень? (с)
13.10.2020

Что такое осень? (с)

Это во вторник, 13 октября, в Молдове ожидается переменная облачность.
Это обещают сильную грозу и местами дождь во второй половине дня. 
Это в Кишиневе гроза будет вечером, но к ночи она пройдет.
Это температура воздуха ночью в северных районах республики составит +10...+12 градусов, в центральных и южных – на градус выше.
Это днём будет в пределах +20...+23 градусов. В центре страны будет теплее всего, так как на юге температура поднимется максимум до + 22 градусов, а в Кишиневе можно надеяться на все +24.
Это ветер юго-восточный, 6-9 м/с, перед грозой будут порывы до 13 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

Не в рифму, как у ДДТ, зато правда.


 
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