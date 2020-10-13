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Здоровье
Появится ли в аптеках вакцина от гриппа?
13.10.2020

Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Геннадий Буза (ДПМ) намерен добиваться разрешения продажи вакцины от гриппа в аптеках. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

Специалист отметил, что совпадение периода распространения сезонного гриппа с пандемией нового коронавируса "создаст дополнительные риски для каждого гражданина".

"Самый эффективный способ для борьбы с распространением болезней - вакцинация. Но сейчас прививка от гриппа гарантируется лишь группе риска 5-7% от населения. В сегодняшней ситуации необходимо в срочном порядке предоставить как можно большему числу граждан доступ к такому виду вакцинации", - сказал депутат.

По его словам, постановлением министерства здравоохранения от 2005 г. распространение вакцины через аптеки было ограничено.

"Но в нынешней ситуации такая инициатива актуальна, в том числе за счет того, что приобретение ее гражданином из собственных средств, поможет снизить нагрузку на госсистему", - считает Буза.

Он уже обратился в минздрав и Национальное агентство по лекарствам, призвав "в срочном порядке заняться регламентированием этого вопроса, чтобы обеспечить возможность сбыта вакцины в аптеках, но при этом гарантировать безопасность при транспортировке и хранении".


 
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