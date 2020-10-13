Не узнаю вас в гриме - это двойник: Майя Санду платит огромные деньги стилистам и политтехнологам

Буквально за несколько дней из обычной селянки Майи Санду, которая, даже мило улыбаясь, выглядела на «сейчас всех порву», вылепили модель из глянцевого журнала.

Граждане, что творится? Что происходит с предвыборной компанией в Молдове? Только в сентябре зарегистрировали кандидатом Майю Санду, а теперь ее нет. Куда дели Майю? Это же вовсе не она!

Буквально за несколько дней из обычной селянки Майи Санду, которая, даже мило улыбаясь, выглядела на «сейчас всех порву», вылепили модель из глянцевого журнала. Это не она, а совсем другой человек. У предвыборного штаба Санду или появился специалист по фотошопу или выписали из-за рубежа пиарщика со стилистом. Из-за рубежа, потому что наши стилисты так не красят женщин. Нашим подавай красную губную помаду, черные стрелки, «отутюженные» волосы и прочую атрибутику молдавских салонов красоты от Фалешт до Вулканешт.

Сейчас перед нами предстала новая Майя, которая будто встретилась с Крестной Феей. Натуральный макияж и одежда по цветотипу должны нам, избирателям, показать европейского политика со вкусом, а не девушку, случайно вырвавшуюся в люди.

Сколько это может стоить?

Во-первых, очень много.

Во-вторых, качественно, очень качественно, чтобы это выглядело натурально и непретенциозно, покрасить и постричь волосы один раз в Кишиневе стоит около 2 000 леев. Что уже не вписывается в озвученный ранее бюджет Майи Санду в 5-6 тысяч леев в месяц. Тут уж скорее в день столько тратится.

В-третьих, макияж тоже не из дешевых. У мастера со вкусом и желанием работать с конкретным лицом, а не навязывать свое представление о красоте, обойдется примерно в 1500 леев.

В-четвертых, качественно изменилась одежда Санду. Если раньше это были костюмы из категории «очень хорошая вещь, моя фина такое купила», то теперь даже от фото веет брендами, а значит крупными затратами.

В-пятых, ходят слухи, что ради победы Санду пошла "под нож", то есть скальпель пластического хирурга. На самом деле, Майя Санду так боится сейчас выпасть из поля зрения избирателей, что даже на несколько недель никуда не исчезала. С Майей явно поработал политтехнолог. Пока заметно, что она совсем по-другому, скажем так, работает лицом. Мышечный грим, обычно, выдает истинные чувства человека, потому и сложилось мнение о Санду, как о жестком и непримиримом человеке.

Агрессивное выражение лица, улыбка больше похожая на угрозу и взгляд исподлобья исчезли, по крайней мере на период предвыборной компании. Скорее всего, после такого фотопреображения, изменятся и речи Майи Санду. Она заговорит совсем по-другому. Сбавит напор и враждебность, которые сквозят во всех ее выступлениях.

Авторитарная, нетерпимая к чужому мнению, весьма прямолинейная, жесткая женщина превратилась в нимфу. Выглядит эта ситуация, как подлог. Нас пытаются обхитрить, убедить в том, что Майя Санду – доброе и милое создание, а не то, что мы все до сих пор наблюдали.

Эффект таких вложений, к счастью, нестабильный. Вы же знаете, можно девушку вывезти из салона красоты, но истинное нутро не покрасишь, не причешешь. Оно все равно даст о себе знать. Подсознание свое заберет, и в самый неудобный момент Майя Санду сорвется и покажет себя настоящую. Только понаблюдайте.

По-моему личному мнению, уж лучше бы оставили все как есть и дали бы в руку меч. Майя больше амазонка, чем нимфа. Вся эта нежная зефирность на фотографиях последних дней – ничего, кроме недоумения, не вызывает.

В Молдове таких политконсультаций, которые получает Майя Санду, нет, так что это заезжий политический психолог напутствует женщину-кандидата в президенты. Оценить материально такую консультацию сложно. Скорее всего, баснословный гонорар.

Шестым пунктом я бы упомянула неуважение в самой Майе Санду. ее собственной команды. Это как же ее надо не уважать, как личность, чтобы так откровенно фотошопить нос, зубы и морщины. Это же просто плевок в душу. Признание от собственных соратников: "такая, как есть, нам Санду не нужна, подавай нам другую". В общем, если свои не ценят, то что говорить про остальных.

А вывод из этого простой. Консультанты ничего не знают о местных традициях, работают по западному шаблону, не понимают сути Майи Санду, как человека, и перед ними стоит хитрая задача облапошить электорат.

В общем, голосуй, избиратель, и не ведись на фокусы политтехнологов.

Лидия ТКАЧ