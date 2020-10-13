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Общество
Чебан объяснил, что хотел показать художник на бульваре в Кишиневе
13.10.2020

Примар Кишинева прокомментировал нападки на арт вдоль бульвара Мирча чел Бэтрын.

– Что на самом деле хотел выразить дизайнер, изобразив декоративную пешеходную разметку на аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын? Автор представил 7 холмов, на которых расположен муниципий Кишинев. Это уникальная и новая идея для столицы, несмотря на то, что есть некоторые замечания. Многие, гуляющие по аллее, люди отнеслись положительно к нанесенным декоративным линиям.

Это было предусмотрено проектом по восстановлению аллеи. Такие методы используются и в других европейских городах. Давайте будем конструктивными и вместе реализуем красивые и необыкновенные проекты в столице. А что вы думаете о велосипедной дорожке, единственной пока что в Кишиневе?- написал Ион Чебан в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу


 
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