Вячеслав Кунев: Молдова общается с развитыми странами на примитивном уровне

„В современном мире Молдову позиционируют как поставщика сырья и талантов, где экономический рост должен быть не выше 3-4%, чтобы она не стала конкурентом. И только сама Молдова может изменить такое отношение к себе, изменив свое место в мире”. Это мнение президента Ассоциации IT-компаний ATIC, предпринимателя Вячеслава Кунева.

Выступая на публичных дебатах в агентстве IPN „Где буксует модернизация экономики”, он напомнил, что после подписания Соглашения об ассоциации РМ-ЕС не было даже попытки понять роль и место молдавской экономики. „Я не встретил правительство, которое искренне хотело бы разработать стратегические планы и их последовательно выполнять. Все стратегии были для галочки, потом клались на полку и о них забывали”, - отметил Вячеслав Кунев.

„Мы по-прежнему общаемся с развитыми странами на уровне устаревших понятий: вот что мы можем вам продать, вот что купить. Это примитивный подход, который, естественно, не дает результата. С Германией, например, надо говорить с точки зрения индустриальной стратегии 4.0. И тогда они увидят в нас потенциально партнера, который понимает, о чем идет речь”, - пояснил бизнесмен.

Провальной он назвал и идею моста между востоком и западом. „Ведь такой мост нужен, только когда он дает добавочную стоимость”, - подчеркнул Вячеслав Кунев.

По его мнению, сейчас в Молдове все построено так, словно мы намеренно не хотим развиваться. „Соглашение об ассоциации - возможность запустить в Молдове экономику развития, при которой страна могла бы двигаться вперед, независимо от того, кто пришел к власти. Но правительства действуют, как пожарные. Чиновники не успевают, не умеют, да и зачастую не хотят думать о стратегиях. Поэтому эту задачу надо делегировать экспертным центрам и институтам, как в развитых странах”, - заключил председатель Ассоциации IT-компаний ATIC.

Публичные дебаты „Где буксует модернизация экономики” входят в цикл „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”. Информационное агентство IPN проводит публичные дебаты при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.