"Иванушкам" — 25 лет! Самые любопытные факты из истории группы

Группе “Иванушки International” на днях исполнилось 25 лет. В отличие от большинства музыкальных коллективов, основанных в неспокойные 90-е, “Иванушки” до сих пор существуют, гастролируют и собирают залы. Вспомним же, как это было!

Начало большого пути

Группа “Иванушки International” появилась в тот момент, когда большинство коллективов начала 90-х распались, “Ласковый май” уже не котировался, а молодежный бойз-бэнд был отчаянно нужен.

Первым в группу пришел “рыжий” — Андрей Григорьев-Аполлонов. С продюсером Игорем Матвиенко он познакомился в 1992 году на съемках клипа “Не валяй дурака, Америка”, где играл небольшую роль. На встречу с Матвиенко в 1995 году Андрей привел друга и коллегу Игоря Сорина, а Кирилла Андреева привела на прослушивание Наталья Ветлицкая. Всем “Иванушкам” в ту пору было около 25, они имели опыт работы моделями и танцорами, а Сорин и Андреев неплохо умели петь.

Название для новой группы придумывали почти полгода, а первые песни участники “Иванушек” называли вместе с первыми же зрителями. “Вселенная” и “Этажи” быстро полюбились публике, но настоящий успех ждал группу после съемок клипа на песню “Тучи” и ее ротации по всем теле- и радиоэфирам.

Первый альбом “Конечно он” (1996) отлично продавался, а второго, “Твои письма” (1997), уже отчаянно ждали фанатки всей страны.

Гибель Сорина

Год спустя Игорь Сорин заявил, что хочет заняться сольной карьерой. Несмотря на убеждения коллег, он ушел из группы, а уже 1 сентября 1998 года упал из окна шестого этажа и разбился. После сложной операции на позвоночнике не выдержало сердце, и 4 сентября Игорь скончался.

Считается, что это было самоубийство: Игорь оставил предсмертную записку. Ее текст гласил: “Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке. ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ”. Многие до сих пор убеждены, что на самом деле он выпал случайно, из-за передозировки наркотиков, но вскрытие этого не показало.

Вершина Олимпа

Как бы то ни было, группе на пике популярности трагедии были совсем не нужны, и парни, пригласив в состав Олега Яковлева, начали с удвоенным энтузиазмом работать над новыми песнями.

Среди них были “Тополиный пух” и “И об этом я буду кричать всю ночь”, в честь последней ребята назвали третий альбом (1999). Группа в буквальном смысле ковала железо, пока горячо, и совсем скоро вышли альбомы “Подожди меня” и “Олег Андрей Кирилл”. Песни “Капелька света” и “Безнадега точка ру” стали суперхитами, группа выступала на лучших площадках страны и не только.

После альбома “10 лет во Вселенной” (2005) было еще 2-3 года успеха и аншлагов, после чего популярность “Иванушек” пошла на спад.

Использовав это время с выгодой для себя, Андрей Григорьев-Аполлонов в 2008 году наконец женился на Марии Банковой, с которой встречался пять лет до этого. У них родились сыновья Иван и Артемий. В прошлом году Мария ушла от мужа и подала на развод.

Кирилл Андреев женился еще раньше, в 2000 году, на Лолите Аликуловой, которая в том же году родила сына Кирилла.

А что теперь?

Группа продолжала записывать песни, но они казались вторичными и уступали музыкальному материалу коллег. В 2013 году Олег Яковлев решил покинуть группу, его место занял Кирилл Туриченко, который на 13 лет младше других солистов.

Судьба Олега Яковлева сложилась трагично: 29 июня 2017 года он умер от пневмонии, вызванной циррозом печени. С сольной карьерой не очень-то получалось, певец, по словам продюсера группы Игоря Матвиенко, начал злоупотреблять алкоголем, что и привело к ужасным последствиям.

Группа в обновленном составе продолжает выступать, в конце ноября 2020 года планируются юбилейные концерты в Москве и других городах. И пусть сейчас Кириллу и Андрею уже не 25, а 50, тысячи голосов готовы подпеть им: “Тополиный пух, жара, июль!”