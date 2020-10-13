Влад Плахотнюк провел массовую замену номиналов, администрирующих его кипрские компании, в том числе те, через которые уводили миллиард из банковской системы и консолидировали активы в Молдове.

Компании Seppota Services Limited и Asirapal Enterprises Limited сменили состав администраторов 27 сентября. В первую компанию ушли два десятка миллионов долларов от миллиарда, вторая и вовсе значится среди учредителей Finpar Invest - актива олигарха в Молдове, специализирующейся на сделках с недвижимостью.

Сутки спустя прошли замены в руководстве Polyfidia Services Limited. Через эту компанию контролировалось юридическое лицо, которое в Кишиневе проводило схемы по изъятию недвижимого имущества Конфедерации профсоюзов, а также таких объектов, как "Дом моды" и офис страховой компании ASITO.

В начале октября экс-лидер Демпартии сменил и администраторов в Investar Investment Limited. Через этот офшор проходила консолидация активов, жемчужиной которой было плахотнюковское "Межигорье" (https://t.me/romania_ru/6939).

Также заменены номиналы в засветившихся в "краже миллиарда" Finpar Victoria Limited, Insidown LTD, Sigmateli Limited, Mavogan Holdings Limited, BB-Hamodialyse Limited.

Может быть для этих замен Плахотнюк и посещал Кипр две недели назад. С другой стороны, если над самодержавнейшим олигархом сгущаются геополитические тучи, то такие детские варианты перекладывания фантика из одной ладони в другую ему не помогут. Но может быть что-то изменилось в Молдове, что и заставило Плахотнюка двигаться.

Вчера молдавская прокуратура объявила об аресте активов олигарха за рубежом. Правда, это пока скорее символический шаг и про него Генпрокуратура говорила в будущем времени, ожидая добросовестной поддержки Румынии, Франции и Швейцарии, которая может быть и не такой уж оперативной.

@Telegram GK