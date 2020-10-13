Нэстасе предложил Санду поддержать его кандидатуру и отказаться от борьбы за кресло президента

Андрей Нэстасе предложил Майе Санду отказаться от борьбы за президентское кресло.

Причем, не просто отказаться, а – в его, Нэстасе, пользу, как было на предыдущих президентских выборах президента в 2016 году, только наоборот – тогда Нэстасе сошел с дистанции ради поддержки кандидатуры Санду.

– Было бы очень хорошо, если бы в этой кампании мы выступили с единым кандидатом, так как в июне 2019 года мы договорились, что госпожа Санду меня поддержит, но до 15 октября еще есть время. Если я сделал это 15 октября и отозвал свою кандидатуру, поддержав Санду, почему бы ей не поступить также в этом году? - заявил Андрей Нэстасе в телеэфире

Подготовил Михаил Генчу