Названа предварительная причина самого серьезного за последнее время пожара в Кишиневе.

Названа предварительная причина самого серьезного за последнее время пожара в Кишиневе.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при выполнении работ по резке и раскрою металла стало причиной пожара в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, отмечают в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

В начале октября рабочая группа представила отчет технической экспертизы пожара, и на основании этого документа было принято решение о начале этапа частичного демонтажа поврежденных частей конструкции здания.

Подготовил Михаил Генчу