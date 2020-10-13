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Общество
Названа предварительная причина самого серьезного за последнее время пожара в Кишиневе.
13.10.2020

Названа предварительная причина самого серьезного за последнее время пожара в Кишиневе.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при выполнении работ по резке и раскрою металла стало причиной пожара в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, отмечают в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

В начале октября рабочая группа представила отчет технической экспертизы пожара, и на основании этого документа было принято решение о начале этапа частичного демонтажа поврежденных частей конструкции здания.

Подготовил Михаил Генчу


 
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