Обыски в Кишиневе: накрыли подпольное производство дезинфектантов

В одной из Кишиневских лабораторий прошли обыски.

Следственные мероприятия Пограничной полиции в сотрудничестве с сотрудниками уголовного розыска Управления полиции Кишинева под руководством прокуратуры Кишинева выявили подпольное производство дезинфектантов, передает портал unimedia.info.

Производившая контрафакт преступная группа состояла из восьми участников, работавших под прикрытием двух местных компаний. Дезинфицирующее средство было лишь частью незаконной продукции, произведенной за ​​последние месяцы.

Найдены также чистящие средства, упакованные в тару без предохранительных запорных систем, предназначенные для исключения риска попадания вещества внутрь организма детей. Были также обнаружены контейнеры с этикетками некоторых европейских производителей, сертифицированных в Молдове.

Подготовил Михаил Генчу