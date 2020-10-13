Богдан Цырдя: Санду работала с Канду и Плахотнюком

Концы в воду не утаишь. Богдан Цырдя считает нелепыми любые попытки заявлений о том, что Майя Санду, дескать, не участвовала в краже миллиарда и никогда и ни при каких обстоятельствах не сотрудничала с режимом Плахотнюка.

Цырдя напомнил о роли Санду в узаконивании кражи миллиарда, имевшей место в ноябре 2014-го года, прямо накануне парламентских выборов, ставших приговором для всей проевропейской камарильи тогдашнего розлива.

- Очень интересные дебаты Чебана и Санду от 2016 года.

Обратите внимание на следующие мысли Майи Григорьевны:

1. Кража миллиарда произошла в 2005-2014! Напомним, что эту ахинею толкал Плахотнюк и его лакеи. И Майя Санду, конечно. Уточним, что "кража миллиарда" произошла 13-27 ноября 2014.

2. Майя Санду узнала о краже миллиарда в ноябре 2014. Потом заявляет, что после ноябрьских выборов 2014. Но из правительства Санду не уходит! Продолжает находиться в одном альянсе с теми, кто украл миллиард!

3. Майя Санду публично признается, что голосовала за выделение 5.4 млрд леев банкам Шора. Ранее она отрицала, но будучи прижатой к стенке, призналась. Конечно, она спасала вкладчиков, как и Лянкэ.

Сей просто премьер-министр выделил еще в ноябре 9 млрд леев!

Вот так Санду работала с Плахой и Канду. Плаха голосовал за Санду министра, Санду голосовала за Канду спикера. И вместе они спасали вкладчиков -Шора, Плахотнюка и Яралова