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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 13 октября 2020: +657 новых случаев, кажется пошли на снижение
13.10.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 63 275 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента

За минувшие сутки, на 13 октября 2020, в Молдове выявлено 657 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 63 275.

Ситуация на 13 октября такова:

9 случаев ввезенные (Турция - 8, Россия - 1).

3116 теста, из них

2736 - первичные

50 медицинских работников:

22 врача

25 медсестер

3 из вспомогательных работников

1827 средняя тяжесть

781 тяжелое состояние, из них

44 на аппаратах ИВЛ

374 вылечились

45102 всего вылечились

17 скончались

1495 всего умерло

Лидия ТКАЧ


 
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