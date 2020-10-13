Коронавирус в Молдове, данные на 13 октября 2020: +657 новых случаев, кажется пошли на снижение

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 63 275 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента
За минувшие сутки, на 13 октября 2020, в Молдове выявлено 657 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 63 275.
Ситуация на 13 октября такова:
9 случаев ввезенные (Турция - 8, Россия - 1).
3116 теста, из них
2736 - первичные
50 медицинских работников:
22 врача
25 медсестер
3 из вспомогательных работников
1827 средняя тяжесть
781 тяжелое состояние, из них
44 на аппаратах ИВЛ
374 вылечились
45102 всего вылечились
17 скончались
1495 всего умерло
Лидия ТКАЧ
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