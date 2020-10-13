Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 13 октября 2020: +657 новых случаев, кажется пошли на снижение В Молдове в общей сложности зарегистрировано 63 275 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента За минувшие сутки, на 13 октября 2020, в Молдове выявлено 657 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 63 275. Ситуация на 13 октября такова: 9 случаев ввезенные (Турция - 8, Россия - 1). 3116 теста, из них 2736 - первичные 50 медицинских работников: 22 врача 25 медсестер 3 из вспомогательных работников 1827 средняя тяжесть 781 тяжелое состояние, из них 44 на аппаратах ИВЛ 374 вылечились 45102 всего вылечились 17 скончались 1495 всего умерло Лидия ТКАЧ

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