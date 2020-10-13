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Политика
Избиратели могут проверить до 31 октября точность составления избирательных списков
13.10.2020

Избиратели могут проверить до 31 октября точность составления избирательных списков как в избирательных участках, так и в режиме онлайн

По сообщению пресс-службы Центральной избирательной комиссии, граждане могут получить доступ к официальному сайту комиссии www.cec.md или странице liste.cec.md, передает moldpres.md

На основании подтверждающих документов избиратель может ходатайствовать о включении или исключении из избирательного списка, а также об исправлении ошибок, допущенных при вводе данных о себе или других избирателях.

ЦИК напоминает, что избиратель может быть зарегистрирован только в одном избирательном списке и на одном избирательном участке. Лицо, имеющее действующую прописку по месту жительства, регистрируется в избирательном списке того избирательного участка, на территории которого он/она прописан/а.

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