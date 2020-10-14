Яблоки Молдовы - доступно, дешево, и наша страна теперь в этом деле почти мировой лидер

Молдова стала одним из ведущих экспортеров яблок в мире. РМ занимает девятое место в мировом рейтинге экспортеров яблок, что демонстрируют данные, собранные порталом statista.com за 2019-2020 годы.

А портал Agrobiznes.md сообщает, что из примерно 450-660 тысяч тонн яблок, ежегодно производимых в Молдове, 250 тысяч идут на экспорт.

Но некоторые эксперты говорят, что фактический объем экспорта может быть выше по сравнению с данными Statista. Global Trade Mag докладывает, что Молдова экспортировала около 255 тысяч тонн яблок, что означает восьмое место в мире.

Сейчас Молдова предлагает одни из самых низких цен на внешнем рынке яблок. Согласно Worlds Top Exports, местные производители яблок занимают 12-е место в мире. Сумма экспорта в 2019 году составила 108,6 миллиона долларов.

По данным Ассоциации фруктов Молдовы, в стране около 52 тысяч гектаров яблоневых садов.

Подготовил Михаил Генчу