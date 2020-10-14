14 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Европейские политики кучно бросились поддерживать Санду
14.10.2020

Главный козырь - болтология. Как всегда, накануне выборов начинается все то, что уже давно пройдено во времена Филата - риторика различных европейских политиков, которые отчаянно подыскивают аргументы, чтобы убедить жителей Молдовы снова наступить на грабли. Сейчас вместо Филата уже Санду, но суть не меняется, и речи остаются теми же, что и десять лет назад. И Ангела Меркель снова и снова поддерживает Санду - сейчас, правда, уже в более завуалированной форме, предоставив слово своей коллеге по Христианско-демократическому союзу - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она записала специальное видеообращение:

- Дорогие друзья из Молдовы, перед вами стоит решающий выбор. Эти выборы могут надолго решить будущее вашей страны. Это будет способствовать принятию решения о том, займет ли Молдова свое место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнеров вашей страны в ЕС, в том числе в нашей стране. Майя Санду - правильный выбор для этой сложной миссии.

Она олицетворяет честь, настойчивость и политику, которая служит стране и народу. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку. Желаем ей успехов. За хорошее будущее для вашей страны. За наше общее будущее в Европе, - заявила председатель Христианско-демократического союза.

Ранее Санду уже открыто поддержал Дональд Туск, экс-председатель Европейского совета и лидер Европейской народной партии - в общем, все самые "лучшие люди ЕС" дружно пытаются не убедить молдаван просто выйти на выборы и исполнить гражданский долг, а именно проголосовать за конкретного кандидата. Демократия от ЕС - она такая.

Автор: Дан Дудка


 
Количество просмотров:
95
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.