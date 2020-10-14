Европейские политики кучно бросились поддерживать Санду

Главный козырь - болтология. Как всегда, накануне выборов начинается все то, что уже давно пройдено во времена Филата - риторика различных европейских политиков, которые отчаянно подыскивают аргументы, чтобы убедить жителей Молдовы снова наступить на грабли. Сейчас вместо Филата уже Санду, но суть не меняется, и речи остаются теми же, что и десять лет назад. И Ангела Меркель снова и снова поддерживает Санду - сейчас, правда, уже в более завуалированной форме, предоставив слово своей коллеге по Христианско-демократическому союзу - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она записала специальное видеообращение:

- Дорогие друзья из Молдовы, перед вами стоит решающий выбор. Эти выборы могут надолго решить будущее вашей страны. Это будет способствовать принятию решения о том, займет ли Молдова свое место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнеров вашей страны в ЕС, в том числе в нашей стране. Майя Санду - правильный выбор для этой сложной миссии.

Она олицетворяет честь, настойчивость и политику, которая служит стране и народу. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку. Желаем ей успехов. За хорошее будущее для вашей страны. За наше общее будущее в Европе, - заявила председатель Христианско-демократического союза.

Ранее Санду уже открыто поддержал Дональд Туск, экс-председатель Европейского совета и лидер Европейской народной партии - в общем, все самые "лучшие люди ЕС" дружно пытаются не убедить молдаван просто выйти на выборы и исполнить гражданский долг, а именно проголосовать за конкретного кандидата. Демократия от ЕС - она такая.

Автор: Дан Дудка