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Технологии
Южная Корея передала для школ Молдовы 150 ноутбуков
14.10.2020

Южная Корея подарила Молдове 150 ноутбуков. Их Министерство образования, культуры и исследований во вторник передало в 30 образовательных учреждений 26-ти административно-территориальных единиц. Каждое учреждение получит по 5 единиц техники.

Министр Игорь Шаров заявил, что приоритет возглавляемого им ведомства – оснащение компьютерами как можно большего количества учебных заведений страны.

– Я высоко ценю усилия, приложенные нашими внешними партнёрами для оснащения школ Республики Молдова компьютерами. Надеюсь, что учащиеся и учителя в полной мере воспользуются предлагаемыми возможностями, – сказал Шаров.

В ноябре будут получены в дар ещё 150 компьютеров от южнокорейских партнёров, пишет агентство «Moldpres».

Подготовил Михаил Генчу


 
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