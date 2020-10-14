Партия Ангелы Меркель решила пройтись своими ногами по нежным выборам в Молдове. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза - партии канцлера Германии Ангелы Меркель, заявила о поддержке кандидата Майи Санду.

Об этом политикесса громогласно разоралась в соцсетях, отметив, что граждане Республики Молдова «стоят перед решающим выбором», сообщает портал cotidianul.md.

– Дорогие друзья из Молдовы, перед вами стоит решающий выбор. Эти выборы могут надолго решить будущее вашей страны. Это будет способствовать принятию решения о том, займет ли Молдова свое место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнеров вашей страны в ЕС, в том числе в нашей стране. Майя Санду - правильный выбор для этой сложной миссии.

Она олицетворяет честь, настойчивость и политику, которая служит стране и народу. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку. Желаем ей успехов. За хорошее будущее для вашей страны. За наше общее будущее в Европе, - отмечает Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своем обращении.

Ранее в пользу Санду высказался известный еврочиновник польского разлива Дональд Туск. Если не помните, подробности здесь.

Кстати, дед Туска, Йозеф Туск, с начала августа по конец октября 1944 года служил в 328 запасном учебном батальоне гренадеров гитлеровской армии. Что касается Меркель, то ее дед Людвик Казмерчак участвовал в советско-польской войне, а с 1943 года был гаупт-вахмистром в охранной полиции берлинского района Панков, то есть, служил третьему рейху. Втот и делайте выводы, кто поддерживает Санду, которая не видит в маршале Антонеску ничего плохого.

Подготовил Николай Костыркин