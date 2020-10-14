Оппонирующие Игорю Додону кандидаты в президенты окончательно запутались во взаимных призывах (и завуалированных упреках) друг к другу снять кандидатуры и поддержать кого-то одного против действующего главы государства.

Другими словами, правый лагерь окончательно консервируется вокруг правого избирателя, даже не пытаясь расширить свою поддержку за счет неопределившихся. То есть идет по пути наименьшего сопротивления.

Вчера Андрей Нэстасе призвал Майю Санду снять свою кандидатуру и поддержать его. Сегодня Санду призвала всех встретиться и поговорить за кампанию, но, очевидно, что обсуждать можно лишь добровольный выход кого-то из гонки. Также сегодня Дорин Киртоакэ призвал всех сняться и поддержать кого-то против Додона, но чтобы обязательно униониста. Чуть дальше пошла Виолетта Иванова, она призвала голосовать за себя все партии, которые в этих выборах не участвуют.

Всё это пустое. До выборов две недели, кампании нет, интриги нет, смыслов нет, решений нет. Все ждут второй тур, который будет куда более непредсказуем, нежели первый.

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