Дионис Ченуша, геополитическая ориентация кандидатов в президенты

Геополитическая риторика чрезвычайно заметна в Республике Молдова. В случае президентских выборов этот аспект выделяется, потому что речь идет об одном кандидате, и все внимание обращено на него и меньше на партию и на множество людей, представляющих эту партию, говорит Дионис Ченуша, исследователь Университета им. Юстуса Либиха в Гисене, Германия.

Дионис Ченуша заявил в ходе публичных дебатов: „Президентские выборы в диаспоре и геополитика”, организованных Информационным агентством IPN, что в настоящее время у нас есть кандидаты, которые через „так называемые понятия многовекторной внешней политики предпочитают иметь более тесные или столь же тесные отношения с Российской Федерацией, как имеет Республика Молдова с западными партнерами”, ссылаясь на нынешнего президента Республики Молдова Игоря Додона.

„У нас есть категория кандидатов, которые смотрят в сторону Европейского Союза, и этих кандидатов, я имею в виду, в первую очередь, Майю Санду, поддерживают европейские политические структуры или их представители. И здесь я имею в виду Европейскую народную партию, которая по своей общеевропейской природе уже передала послания в пользу как кандидата Майи Санду, так и общей идеи, с которой Республика Молдова должна обеспечить прозрачные, честные выборы”, - отметил политолог.

„У нас есть политические партии в Парламенте Республики Молдова, которые имеют статус наблюдателей в паневропейских партиях, имеют очень тесные контакты, передают подробную информацию о том, что происходит в Республике Молдова. А многие критики, сформулированные молдавскими партиями, фигурируют в отчетах тех же паневропейских партий, тех же европейских актеров, упоминаются с трибун Европейского парламента или многих других структур”, - отметил эксперт.

Другая категория кандидатов на уровне внешней политики, по его мнению, связана с Румынией, ссылаясь на кандидатов, у которых есть про-унионистские взгляды.

По мнению Диониса Ченушэ, некоторые политические игроки Республики Молдова готовы принять определенное сотрудничество или определенные политические партнерские отношения с другими зарубежными игроками, чтобы максимизировать свои избирательные шансы.

„То, что происходит в настоящее время - это отсутствие физических возможностей проводить встречи, поэтому многие попытки внешних игроков по передачи имиджа политическим актерам Республики Молдова происходят в цифровой форме”, - отметил Дионис Ченуша.

156-е публичные дебаты: „Президентские выборы в диаспоре и геополитика” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.