Интервью Алена Ротару. Результаты «первого» Upcelerator-а: 13 новых стартапов Интервью с Аленой Ротару, исполнительным директором Dreamups . Рубрика Be great together powered by Tekwill. Алена, привет. Предыдущее интервью мы с тобой делали о твоих веломарафонах. Но сегодня, как я понимаю, мы больше поговорим о марафоне для молдавских стартаперов? Можно так назвать ваш акселератор? Думаю да. С 1 июня по 29 сентября 47 человек тестировали 34 идеи с помощью 42 менторов со всего мира. Думаю, что участники не очень-то могли расслабиться за это время. Давай чуть подробнее… Проект Dreamups уже пять лет на рынке Молдовы работает в секторе инноваций, не только IT, хотя, понятно, что этот сегмент ведущий. В этом году мы запустили и онлайн платформу Upselerator. Нас неоднократно спрашивали, как мы смогли так быстро сориентироваться на пандемию и предложить очень серьезное решение уже в июне этого года… И как? На самом деле платформа разрабатывалась около трех лет, и ее запуск просто случайно совпал с карантином и пандемией. Впрочем, если рассматривать Upselerator с точки зрения реалий этого года, то проект оказался удивительно своевременным. В чем суть платформы? Платформа электронного (e-learning) обучения, где, с одной стороны, любой молодой человек из любого уголка страны и из-за границы подключается на upfactory.co и имеет доступ к 16 модулям, где каждый модуль имеет 10-15 задач ( домашнее задание), а с другой стороны, менторы со всего мира подключаются на upfactory.co и предоставляют отзывы (feedback) о домашних заданиях участников. Это платформа. И идея самого Upselerator-а? Идея была в том, чтобы предоставить молдавским стартапам доступ к общению и помощи менторов со всего мира. Будем реалистами, многих из менторов было бы нереально привезти в Молдову. Три дня их времени, а в меньший срок с приездом не уложишься, стоят очень дорого. А иногда у них и нет такого времени в распоряжении. Но, в то же время, они были готовы выделить несколько часов для работы с нашими участниками. По некоторым менторам час в сентябре был запланирован еще в апреле. Плюс они выделяли дополнительное время на советы и обратную связь. Какой был уровень менторов? Очень высокий. Как пример – Зак Коэльо (Zach Coelius). На его счету четыре «экзита», а теперь он инвестор в компании Zeitgeist Partners, работающей со стартапами на ранней стадии развития. На его счету выход на 1 миллиард долларов, когда General Motors купила его компанию Cruise Automation. Или – Кэмерон Мэнверинг (Cameron Manwaring). Он еще до 30 лет попал в списки Forbes за вклад в маркетинг и рекламу. Разработал успешные стратегии для ряда брендов, таких как Turkish Airlines, Freshpet, Pizza Hut, Sony, Pepsi, ESPN, Cristiano Ronaldo и даже YouTube. Звучит круто. Завидую тебе, тебе-то, как организатору, удалось пообщаться с каждым ментором? Да. И мне самой и нашим участникам особенно запомнилось выступление Кэмерона. Вроде бы он говорил простые вещи, но пропущенные через призму его опыта они звучали очень глубоко. Например? Что если не наслаждаться самим процессом создания стартапа, то лучше за него не браться. Интерес и удовольствие – самая сильная мотивация, несравнимая с деньгами. Что окончание, к которому наши участники подошли в октябре, это только начало нового цикла. Это был «медовый месяц» на старте, настоящие испытания начинаются сейчас, когда пойдут встречи с инвесторами и новые раунды инвестиций. И что принципиально важно для «фаундеров» - это контроль над своим здоровьем, и ментальным и физическим. Стартап предъявляет к основателям требования, не меньшие, чем Олимпийские игры к спортсменам и нужно быть готовыми эти требования выдержать. С какими результатами вы подошли к финалу программы? Не бывает же так, что никто не сошел с дистанции? 29 сентября мы заслушали тринадцать стартапов. В принципе, выдержали программу еще больше проектов, на мой взгляд, минимум четыре еще будут прогрессировать. Но на финале выступили эти тринадцать. Выделишь какие-то проекты? Они очень разные. От бронирования мест в ресторанах, до обучающих платформ, услуг по медитации или оптимизации коллекторских услуг (по сбору долгов). Проще дать ссылку на весь список этих тринадцати проектов. Уверена, что его будет интересно просмотреть. Что дальше? Вот они «защитили» свои идеи, но это же только первый этап… В Dreamups мы разрабатываем MOZAIC – платформу для инвесторов, которые хотят инвестировать в стартапы, в том числе и собственная система скоринга стартапов. Полученные по нашей формуле показатели мы передаем инвесторам. Как раз на этой неделе, 15 октября, мы собираемся представить эти результаты группе инвесторов из нашей сети. Они готовы инвестировать от 50 до 100 тысяч долларов в стартапы, которые готовы к приему инвестиций. Так что, как сказал Кэмерон, окончание – это только начало. Upselerator был разовым проектом? Проверить платформу? Ни в коем случае. В феврале будет набор стртапов. Но и до февраля мы не берем паузу. Мы хотим развивать коммьюнити стараперов в Молдове. Чтобы команды не чувствовали себя одинокими и лишенными поддержки. Будем организовывать их общение и обратную связь с менторами. Кроме того, у нас разработана уже программа из 16 модулей для тех, кто хочет начать свой проект. Программа предусматривает более 200 «домашних заданий», чтобы ее пользователи детально представили себе все этапы построения стартапа, от идеи до того момента, как привлечь инвестиции. А когда будет начат набор проектов на второй поток? Мы начнем рассматривать заявки с февраля 2021 года.

