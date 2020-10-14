Ион Чебан красиво поздравил кишиневцев с Днем города. Мэр опубликовал видеопоздравление — отличные виды Кишинева — и теплые слова в адрес горожан.

"Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам", — написал он.

К поздравлениям присоединился президент Молдовы Игорь Додон — он поздравил кишиневцев с Храмом города и праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

"К сожалению, в этом году праздничная атмосфера омрачена пандемией коронавируса. Позвольте мне наперекор всем запретам выразить уверенность в завтрашнем дне", — написал Додон.

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