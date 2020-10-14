14 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ион Чебан красиво поздравил кишиневцев с Днем города. Мэр опубликовал видеопоздравление...
14.10.2020

Ион Чебан красиво поздравил кишиневцев с Днем города. Мэр опубликовал видеопоздравление — отличные виды Кишинева — и теплые слова в адрес горожан.

"Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам", — написал он.

К поздравлениям присоединился президент Молдовы Игорь Додон — он поздравил кишиневцев с Храмом города и праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

"К сожалению, в этом году праздничная атмосфера омрачена пандемией коронавируса. Позвольте мне наперекор всем запретам выразить уверенность в завтрашнем дне", — написал Додон.

@rusputnikmd


 
Количество просмотров:
97
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.