Ион Чебан возложил цветы к бюсту Карла Шмидта: Он лучший примар Кишинева, мы берем с него пример

|
|
...
|
Главная
Генеральный примар столицы Ион Чебан сегодня, в день, когда отмечается Храм Кишинева, возложил цветы к бюсту своего предшественника Карла Шмидта.
Столичный градоначальник отметил, что Карл Шмидт внес значительный вклад в модернизацию города.
Также сегодня утром вместе с вице-примарами Кишинева, членами кабинета и другими коллегами из примэрии генпримар почтил память господаря Молдовы Штефана чел Маре.
Напомним, на сегодня столичная примэрия запланировала разнообразную программу мероприятий под открытым небом. Во избежание скопления людей культурные мероприятия с музыкой, ярмарками и тематическими выставками будут проводиться во всех секторах города в разных местах и будут транслироваться на Moldova1 и на портале privesc.eu.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|