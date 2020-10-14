Ион Чебан возложил цветы к бюсту Карла Шмидта: Он лучший примар Кишинева, мы берем с него пример

Генеральный примар столицы Ион Чебан сегодня, в день, когда отмечается Храм Кишинева, возложил цветы к бюсту своего предшественника Карла Шмидта.

Столичный градоначальник отметил, что Карл Шмидт внес значительный вклад в модернизацию города.

– Он считается лучшим примаром Кишинева и навсегда останется человеком, с которого мы берем пример, – заявил Ион Чебан.

Также сегодня утром вместе с вице-примарами Кишинева, членами кабинета и другими коллегами из примэрии генпримар почтил память господаря Молдовы Штефана чел Маре.

Напомним, на сегодня столичная примэрия запланировала разнообразную программу мероприятий под открытым небом. Во избежание скопления людей культурные мероприятия с музыкой, ярмарками и тематическими выставками будут проводиться во всех секторах города в разных местах и будут транслироваться на Moldova1 и на портале privesc.eu.