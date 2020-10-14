14 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Майя Санду о Ренато Усатом: Он из той же категории, что и Плахотнюк, они вместе обсуждали, кого убить
14.10.2020

Майя Санду вчера: Усатый-такой же преступник, как и Плахотнюк! Майя Санду сегодня: Приглашаю Ренато Усатого создать общий фронт.

Майя Санду нарушает собственные принципы и обещания, приглашая Ренато Усатого создать общий фронт на президентских выборах. Во время дебатов в 2018 году лидер ПДС клялась, что не создаст коалицию с Ренато Усатым, потому что он входит в ту же категорию, что и Плахотнюк.

МАЙЯ САНДУ: Я никогда не доверяла Ренато Усатому! Усатому я никогда не верила. Вы слышали, чтобы я когда-то говорила об этом? Не было, нет и не будет доверия к этому человеку. Кстати, он входит в ту же категорию, что и Плахотнюк, потому что ясно, что они вместе занимались бизнесом, вместе решали, кого убить, то есть они люди из одной и той же категории.

ЖУРНАЛИСТ: То есть «Наша партия» исключена из списка ПДС о возможной коалиции?

МАЙЯ САНДУ: Я говорила об этом много раз. Категорично! ”

Уточним, что во вторник, 13 октября, в публичном пространстве появилось письмо Майи Санду, адресованное Андрею Нэстасе, Октавиану Цику, Ренато Усатому , Тудору Делиу и Дорину Киртоакэ. В документе Санду приглашает контркандидатов создать коалицию на нынешних президентских выборах.

Дорин Киртоакэ уже заявил, что ничего не будет подписывать вместе с Ренато Усатым.


 
Количество просмотров:
146
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.