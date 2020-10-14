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Общество
С сегодняшнего дня на дорогах Кишинева появится пять новых двухзвенных троллейбусов.
14.10.2020

С сегодняшнего дня на дорогах Кишинева появится это чудо техники: пять новых двухзвенных троллейбусов.

Все пять машин были собраны в Кишиневе на муниципальном предприятии «Regia Transport Electric Chiinău» и будут работать на маршруте № 22, который соединяет Ботанику и  Буюканы.

В салонах троллейбусов есть кондиционер, светодиодное освещение, низкий пол и пандус для доступа инвалидных колясок. Также троллейбусы оснащены системой видеонаблюдения и USB-разъемами. Вместимость - 162 человека, стоимость - 315 тыс. евро.

пысы. А если увидите это чудо двухзвенное в городе раньше нас, пришлите фоточку, опубликуем.

@Telegram KP


 
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