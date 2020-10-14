Слова посла США Дерека Хогана про голосование жителей Приднестровья на президентских выборах в Молдове имеют совершенно иное значение и никоим образом не связаны с грядущими результатами.

Американцам всё равно кто победит. Потому что кто бы не победит - это будет их креатура, учитывающая настроения Вашингтона при проведении внутренней и внешней политики. И посол про это говорит открытым текстом - "мы готовы сотрудничать с любым победителем этих выборов. Но, конечно, наши приоритеты не изменились".

Из всего посольского пассажа, касающегося избирателей из Приднестровья - "мы сосредоточиваем внимание на том, что происходит во время голосования избирателей из Приднестровье. В прошлом году на парламентских выборах было такое огромное количество голосов из Приднестровья. Мы подозреваем определенную сделку между сторонами. Очень надеюсь, что это не повторится. Нас заверили, что в этом году такого не будет. Конечно, мы хотим, чтобы слово сдержали" - главное то, что американцы застолбили за собой право определять, что на выборах в Молдове хорошо, а что плохо.

И все стороны, в том числе в прошлом пророссийские, а ныне крайне взвешенные, эту данность приняли. Заметим, что обещали не применять админресурс не молдавскому народу, не участникам выборов, а вице-королю Индии. Так сказать, приоритеты не требующие пояснений.

Полагаем, что такие же "просьбы" Хоган озвучил на одной из крайних встреч с приднестровской администрацией и самолично хозяином Фирмы. И там тоже все всё поняли правильно. Ибо невыполнение "просьб" чревато крайне неприятными последствиями.

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