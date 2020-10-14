Звонок заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла главным кандидатам на пост президента Молдовы - Игорю Додону и Майе Санду - еще больше подчеркивает тезис о том, что американцы управляют электоральным процессом и внутри республики с этим абсолютно все согласны.

Чтобы понимать величину Дэвида Хейла относительно молдавского политикума достаточно вспомнить, что после его визита в Кишинев проевропейский блок и социалисты оперативно переподписали коалиционное соглашение вместо временного документа на основе которого свергли вертикаль Влада Плахотнюка.

"В отдельных звонках заместитель госсекретаря Хейл отметил важность свободного и справедливого избирательного процесса, уважающего волю молдавского народа, включая равные условия для всех кандидатов, устранение незаконной иностранной поддержки политических кампаний и беспристрастный доступ к СМИ в соответствии с законодательством Молдовы. Он подчеркнул, что США поддерживают активное наблюдение за выборами, в том числе долгосрочными наблюдателями из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - сообщает Госдеп.

Да, полагаем, что на этих президентских выборах досрочно победили американцы.

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