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Лавров: Россия следит за делами в Молдове
14.10.2020

Россия следит за развитием ситуации в странах ближнего зарубежья.

Об этом заявил в среду глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

– Мы не должны вести себя как ведут себя, скажем те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самому выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов. Все это прекрасно знают, где и в каком количестве в официальных правительственных зданиях расположены представители и ФБР и ЦРУ Они так делают сейчас и в Молдавии, между прочим. Мы видим это в публичных высказываниях американского посла. Они продвигают свои интересы в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем, — сказал Лавров.

Подготовил Михаил Генчу


 
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