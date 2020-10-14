Лавров: Россия следит за делами в Молдове

Россия следит за развитием ситуации в странах ближнего зарубежья.

Об этом заявил в среду глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

– Мы не должны вести себя как ведут себя, скажем те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самому выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов. Все это прекрасно знают, где и в каком количестве в официальных правительственных зданиях расположены представители и ФБР и ЦРУ Они так делают сейчас и в Молдавии, между прочим. Мы видим это в публичных высказываниях американского посла. Они продвигают свои интересы в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем, — сказал Лавров.

Подготовил Михаил Генчу