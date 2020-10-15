Жасмин запела о разводе

Интересно-интересно - вернет ли героиня Жасмин кольцо своему возлюбленному?

Заслуженная артистка России 42-летняя певица Жасмин вот уже девять лет официально состоит в браке с молдавским миллионером Иланом Шором. О проблемах в этой семье никогда не говорилось, однако после бегства Шора в Израиль совместные фото Жасмин с супругом больше не появлялись нигде.

И вот на днях артистка внезапно запела о разводе. Певица презентовала клип на песню «Можно», в котором два адвоката эмоционально спорят о расставании клиентов.

- Песня родилась еще несколько лет назад и глубоко поразила меня своей проникновенной искренностью, - рассказывает о новой работе сама Жасмин. – Но долгое время песня ждала своего часа и вот, наконец, он настал! У каждого человека есть кто-то, любовь к кому в глубине души не умрет никогда, не смотря ни на какие обстоятельства. Как раз об этом моя новая работа – о нерушимом чувстве любви вопреки всему.

Режиссер клипа – Ирина Миронова. Это уже четвертая ее совместная работа с Жасмин. По словам клипмейкера, Жасмин глубоко прочувствовала свою роль, буквально прожила ее, испытывая самую настоящую душевную боль и отчаяние, роняя настоящие слезы, сообщает издание «7 Дней».