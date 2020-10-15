Кишинев - «румынский город». Необъяснимое заявление от кандидата в президенты

Очевидно, основали его проторумыны. Октавиан Цыку, кандидат в президенты Молдовы, решил поздравить Кишинев с днем города, однако почему-то назвал его "румынским городом", хотя и отметил при этом его "мультинациональный колорит". Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook.

Почему в таком случае Кишинев, который превратился из деревни в город во времена Российской Империи, является якобы румынским городом, Цыку объяснять не стал. Да и стоило ли ожидать этого от человека, который никогда и не скрывал своих унионистских взглядов и того, что идет на выборы для того, чтобы осуществить "унирю"!?

Напомним, что Цыку является бывшим боксером, а также автором различных книг на тему репрессий и прочих событий, неоднозначно воспринимаемых в обществе.