Плахотнюк, Усатый, Санду, Канду – это одна банда, - Цырдя

Ранее Майю Санду хвалил Плахотнюк.

Как показывает предвыборная кампания, в Молдове возможно все. Особенно когда электоральные конкуренты стараются вывести из игры реального претендента на президентское кресло, пользующегося поддержкой большей части населения республики. И тут уже не важно, насколько некоторые утверждения соответствуют действительности – в ход идет любая ложь.

Итак, против кого дружат на этот раз приспешники Плахотнюка? Особой интриги нет – против действующего президента Игоря Додона, обладающего самым высоким рейтингом среди всех претендентов на президентское кресло. Они даже готовы объединиться, чтобы не дать победить тому, кто может нарушить их планы по возвращению к власти олигархов.

Особенно старается Ренато Усатый, для чего даже собственную предвыборную кампанию использует для помощи самой правильной проевропейке – Майе Санду. Об этом в авторской реплике депутата и политолога Богдана Цырди – без купюр.

- Взгляните, как Р. Усатый подхрюкивает М. Санду. Город Яргара, район Леова.

Р. Усатый: Единственный политик, который никогда и ничего не крал, это Санду. Она не занималась сигаретами, спиртом, приватизациями. Да, у меня есть претензии, как работало ее правительство, как закрыло больше школ, чем надо, создав большие проблемы.

Но она никогда ничего не крала! И я говорю это открыто, даже несмотря на то, что она мой конкурент. А Додона я считаю помятым кульком. Да, Санду честная, но у нас с ней разные методы...

Приплыли! Лакей Плахотнюка, имеющий уголовное дело в России, хвалит Майю Санду за честность! Ранее ее хвалил Плахотнюк, призывая голосовать за нее.

Вот несколько «честных деяний» Санду:

1. 29 мая 2013 – голосовала за концессию аэропорта. Сама концессия произошла 30 августа 2013.

2. 27 марта 2015 – голосовала за выделение 5.4 млрд банкам Шора.

3. 31 мая 2013 – Санду фигурант уголовного дела по закупкам камер.

4. март 2013 – отдала 2 га земли ГУМа фирме Лагмар (Стати). Ущерб – несколько млн.

Теперь вы понимаете, что Плахотнюк, Усатый, Санду, Канду – это одна банда? – задает вопрос Богдан Цырдя.