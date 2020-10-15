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Общество
Великий композитор Евгений Дога переболел коронавирусом
15.10.2020

Маэстро в День города рассказал, что перенес Covid-19

Маэстро Евгений Дога рассказал, что переболел коронавирусом, и поблагодарил врачей, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией. Композитор упомянул об этом в речи на церемонии открытия торжественных мероприятий, посвященных Дню города, перед Кафедральным собором, сообщает publika.md.

"Я лично благодарю вас, потому что и я прошел через это испытание. У нас сегодня праздник, благодаря вам. Многие сегодня зажгут свечи за ваше здоровье. Мы благодарим вас и преклоняем колени. Желаем и вам здоровья", - сказал композитор.

Павел МУНТЯН


 
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