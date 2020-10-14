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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 14 октября 2020: День печальных рекордов - 19 смертей, 1149 зараженных и 83 ушедших на больничный медработника
14.10.2020

И еще один антирекорд - 17 365 активных случаев. Праздничный день 14 октября стал в Молдове днем печальных рекордов.

Статистика по ковиду сделала резкий скачок:

- за сутки скончались 19 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, из них один медработник,

- 1149 зараженных за последние 24 часа, такого тоже не было,

- 83 медработника заразились ковидом за последние сутки, из них 33 врача, 33 медсестры и 17 - вспомогательный персонал,

- 17 365 активных случаев в данным момент - это тоже антирекорд.

Печально, грустно... Частично виноваты мы сами, забыв о средствах защиты, подставляя своих близких, врачей и совсем незнакомых людей в транспорте или в магазине.

Лидия ТКАЧ


 
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