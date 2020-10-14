Коронавирус в Молдове, данные на 14 октября 2020: День печальных рекордов - 19 смертей, 1149 зараженных и 83 ушедших на больничный медработника

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Здоровье
И еще один антирекорд - 17 365 активных случаев. Праздничный день 14 октября стал в Молдове днем печальных рекордов.
Статистика по ковиду сделала резкий скачок:
- за сутки скончались 19 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, из них один медработник,
- 1149 зараженных за последние 24 часа, такого тоже не было,
- 83 медработника заразились ковидом за последние сутки, из них 33 врача, 33 медсестры и 17 - вспомогательный персонал,
- 17 365 активных случаев в данным момент - это тоже антирекорд.
Печально, грустно... Частично виноваты мы сами, забыв о средствах защиты, подставляя своих близких, врачей и совсем незнакомых людей в транспорте или в магазине.
Лидия ТКАЧ
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