Майя Санду - посланник в Молдове «новых и добрых», которая ставит все слабые народы в неприличную позу

Она не стесняется собственного мессианства - политик «с обложки» дерзко объявляет, что принесла людям новый путь, новую светлую жизнь.

Кто ты, Майя Санду?

О чём молчит виртуальный президент «добрых людей»?

Иногда меня, как и некоторых моих коллег спрашивают, почему мы уделяем так много внимания Майе Санду, раз, по-нашему, она заслуживает в меньшей степени чем Додон стать президентом? Ответ прост и дело совсем не в Додоне. В своём манифесте, Санду заявила о себе, как об альтернативе зла в Молдове – зла социального, экономического и даже политического в нашем понимании... Но политтехнологи пошли дальше, они решили конвертировать христианские идеи о любви и добре в прикладную агитку и оформили запуск Майи в президентскую гонку наподобие входа Христа в Иерусалим. «Время добрых людей!» - вещает плакатное божество. А кандидат правых в президенты олицетворяет, на первый взгляд, то доброе, новое, хотя и не совсем родное... Кажется, всё в ней по-Чехову: и мысли, и личико, и вышиванка; всё приятно и классно, потому что... заурядно. Вроде букваря, где всё давным-давно выверено, буква за буковкой, а к ним пристегнуты соответственно красочные и доходчивые иллюстрации. Что не предложение – дефиниция.

Майя не стесняется собственного мессианства - она «с обложки» дерзко объявляет, что принесла людям новый путь, новую светлую жизнь. Это может быть не так коробило до её назначения премьером. После того, как она подала в отставку, столкнувшись с первыми настоящими трудностями, многие предположили, что Майя сменит тон, будет стыдиться своей политической наготы. Нельзя упавши лицом в грязь, вскочить и делать вид, что ты просто ждёшь своё кофе...

Соратники лидера ПДС стали апостолами этого агрессивного мессианства, которое скачет по шкале эмоций от задиристости школьной отличницы до диктаторских настроений. «Эй вы, - как будто кричат нам с презрением её апостолы. - Вы что офигели?! Разве Вы не видите Кто нас ведёт? Разве можно сомневаться в том, что Она лучшая из лучших?!» Осознаёт ли горделивая Майя, что её «манифест доброты» извращает истинный христианский смысл борьбы со злом, что насилие над злом есть другое зло - провозглашенная ленинизмом борьба с социальной несправедливостью?

Так вот, после полученного политического нокаута и, предположительно, сильного психологического стресса; после исчезновения на пару месяцев из политического поля зрения, она вернулась и как ни в чём не бывало, стала повторять точно то же, что говорила до своего звёздного часа, до ее лживой клятвы (с левыми «ни за что и никогда»), до альянса с социалистами, до того как её главный символический противник Дмитрий Козак подарил ей должность премьера.

Как понять, как воспринимать такое странное поведение? Либо это действительно Мессия, либо киборг, либо это очень наивный, или - совершенно тупой человек... Иногда кажется, что кто-то просто очень хотел подшутить нам молдавскими избирателями и смешал в Майе качества всех вышеперечисленных типажей. Благо и время и место были подобраны хорошие для этого эзотерического эксперимента: далеко от Молдовы, предположительно когда Санду училась в Гарварде и не было ещё никаких знамений о ее политическом вознесении. Ну, или чуть позже...

А может у неё просто нет и не было других слов для нас, кроме тех, которые строго прописаны с немецкой заглавной буквы в задании, в инструкции для простой, но славной трехходовки: министр-премьер-президент! Зачем тратить время на поиск необходимых понятий, ключика к сердцу молдаван и девиза для продолжающегося боя за власть, когда у тебя отличная легенда и у тебя открыт счет во Всемирном Банке (ВБ), который можно всегда пополнить, потому что для тебя всегда открыта калитка на заднем дворе и место с ежемесячной зарплатой не менее десяти тысяч зелени.

А ВБ, как и многие похожие на него целевые организации это инструменты превращения человека в покорного слугу тех 5% населения, которые владеют 95% богатств планеты. Слова, мысли, скрытая программа экс-премьера и кандидата в президенты Майи Санду соответствуют выражению, которое должно быть ей хорошо знакомо, раз она призналась что зачитывалась Достоевским: «Лучше поработите нас, но накормите нас!». Это идея деградации любого передового строя до рабовладельческого со знаком качества цивилизованного мира.

Не надо быть семи пядей во лбу чтобы разбить в два счета все доводы в пользу её исключительных штрихов характера и профессиональных навыков. Я бы не заикнулся про часто упоминаемую черту, искусственно выпяченную во всех её выступлениях, про абсолютную честность Майи... И не потому, что Майю не раз ловили на вранье... Дело в том, что человеку свойственно в обыденной жизни думать одно, говорить другое, делать третье. Это не правило, не игнорирование кодекса чести и не отказ от религиозных заповедей.

Это - повседневная мелкая ложь, которая помогает притереться к жизни, сызмальства адаптироваться к нашей планете. Ведь если вас спросит незнакомец в автобусе, куда вы едете, вы не признаетесь тут же, что к любовнице или чтобы снять десять тысяч с банковской карточки. Так ответьте, пожалуйста, себе, почему Майя с такой самоуверенностью, с таким остервенением и иконной страстью клянется, что никогда, ни при каких обстоятельствах ни врала и ничуть не врёт. Более того, для тех кто не похож на неё, нет места в ее команде? Это напоминает, скорее всего, технологию маркетинга: хвалить честь, приторговывая ею, как политическим товаром. Ведь цивилизованный мир живет в эпоху постправды.

Вы слышали не раз от моих соотечественников, что они любят Майю за то, что умеет красиво говорить (а некоторые пленены ее улыбкой, правда, она кажется отрыжкой благодушия, когда кандидат в президенты сквозь зубы стращает «плохих» дядь и тёть тюрьмой). Имело бы смысл поразмыслить о том, о чём Санду не говорит, о чем она замалчивает. Мы не знаем, что означает для неё в действительности наша родина, история и культура. Она молчит о том, зачем ходит в церковь раз равнодушна к содомии. Не говорит она и о том, как и чем мы будем защищаться в трудную годину от врагов: сумеем ли мы это сделать сами, а если нет, кто за нас это сделает и сколько мы будет за это должны?

Её излюбленные темы и рубрики, как и всего нашего элитного гражданского общества - демократия, права и свободы человека. Это несомненно ценно для современного человека, но этого недостаточно для страны, потому что не борьба за права вернёт нам Приднестровье... Не принципы демократии, а принципы сильного государства защищает сегодня Европу от внешнего влияния, в частности от агрессивной миграции, ведь в некоторых странах ЕС люди с чужим гражданством предлагают коренным жителям покинуть свою родину, потому что той Европы, которую они помнят и любят, уже нет.

Можно, конечно, рассуждать дальше и шаг за шагом доказывать, что Майя Санду, как экс-премьер не разбирается в экономике, что она похерила реформы в образовании будучи министром, что она поглумилась над нашими юношами и девушками, заставив их раздеться до трусиков перед полицейскими на экзамене бакалавра, чтобы проверить металлоискателем нет ли спрятанных шпаргалок или других подсказок. Что она не просто издевалась над нашими детьми, а нарушила дорогие ей права и свободы... это она-то, посланница Народной Европейской Партии (НЕП) и пушистого бога Чести. Только зачем всё это мусолить, если мы не разобрались в главном: а не опасный ли Майя человек для нашего общества? Поверьте, я ничуть не хочу её обидеть и не требую, как некоторые избиратели, справку о психическом здоровье...

НЕП, а точнее западные лидеры, которые выступили от имени этой влиятельной политической организации в пользу лидера ПДС, хотят внушить нам что именно Майя Санду, выдающийся член европейской партии, неординарный человек, но не совсем нормальный и чужой по нашим понятиям, рожден для борьбы с молдавской коррупцией. Что для борьбы с мафией нужны качества терминатора. Мы же все смертны и все боимся смерти... А Майя, как и её герой комиссар Катани, совсем не боится ртути или пули , как мы должны догадаться! И мы бы конечно проголосовали за искоренение коррупции, за эту невообразимую, уникальную и потрясающую иллюзию! Но если наш комиссар-киборг под покровительством своих зарубежных хозяев расстреляет за какие-то полгода всю мафию, он же потом возьмется за образование и экономику...

Долгие наблюдения склоняют к мысли, что Майя просто большой безответственный ребенок, который постарел уже в затянувшемся желании наиграться в государство. И её оригинальность не изнанка недюжего ума, а великой наивности, чтобы не сказать глупости, пусть и красивой глупости! И мы охотно бы в это поверили, но её игра зашла слишком далеко. «Наивная» и «глупая» Майя решила поиграть в войнушку в случае возможного проигрыша на президентских выборах. Сценарий и всё что нужно для его осуществления уже завезено в Кишинев директором театра цветных представлений.

Ожидается то ли великая давка у Президентского дворца с обеспеченным «апрельским» концом, то ли непризнание выборов Конституционным судом, вследствие политической манипуляции «местных киргизов». И вот от этой фальшивой фальсификации выборов мерцает в ненавидящем оке нашей малолетки огонёк цвета алой крови. Свыкайтесь с мыслью, что монополия на нашу жизнь и наши экономические ресурсы не будет уже принадлежать «плохим дядям», а «добрым людям» из окружения Майи!

«Добрые соратники» Майи убеждают нас, что её президентство быстро превратит Молдову в некое счастливое пространство, как в песне Джона Леннона, где нет «Ни скупости, ни голода,/Все люди в одном братстве» (“Imagine”). «Добрые генералы» от ПДС приказывают нам принять на веру то, что за Майей народ пойдет, и после беспощадного уничтожения всего зла в Молдове, она как настоящий миротворец объединит своим авторитетом всё общество. Но почему-то от «доброты» Майи разбежались во все стороны все близкие политики, лидеры правых партий.

Вслед за этим и деревня раскусила ее хладнодушие и высокомерие. В сельской местности, как отчетливо видно из электоральных встреч, её принимают с недоверием и осторожностью - как чужеземку. Простые люди шестым чувством поняли, что если Майя Санду и представляет альтернативу, то это именно та, известная альтернатива общечеловеческим нормам морали. Она посланник тех «новых и добрых», которые давно и методично ставит все слабые народы в позу позднего раскаяния.

Автор - Валериу Реницэ