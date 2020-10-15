Новые правила для молдаван, которые хотят въехать в Италию

Граждане Республики Молдова имеют право въехать в Италию, если имеют действительный вид на жительство в этой стране (Permesso di soggiorno), полученный до 9 июля текущего года. Право въезда в Италию имеют и родственники первой степени указанных граждан. Об этом объявлено на веб-странице компании Air Moldova, передает IPN.

Компания также информирует пассажиров о том, что на основании решения итальянских властей молдавские граждане, которые въезжают на территорию Италии с целью лечения или учебы, также могут сделать это на основании подтверждающих документов.

Все пассажиры, прибывающие в Италию из Молдовы, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, проведенный не менее чем за 72 часа до въезда в Италию. Они также обязаны находиться в карантине в течение 14 дней.