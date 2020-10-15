Именно этим сейчас занимается бывший директор СИБ Михай Балан!

Михай Балан занимал должность директора Службы информации и безопасности (СИБ) в 2012-2017 годах, после ухода с этого поста, вернулся в Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции, где работает в настоящее время, сообщает ТРИБУНА.

Михай Балан 17 сентября 2017 года был назначен Послом по специальным миссиям в Министерстве Иностранных Дел и Европейской Интеграции.

Согласно декларации о доходах и личных интересах, в 2019 году Балан получил 263 760 леев из зарплаты и 116 429 леев из пенсии.

Напомним, Михай Балан начал свою деятельность в Министерстве Иностранных Дел в 1990 году, на протяжении времени занимая разные должности. Он также был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле (дважды).

Кристина Гурез