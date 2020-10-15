Сообщают, что башкан Гагаузии Ирина Влах вписалась в карабахский конфликт, заявив, что она на стороне братьев по крови, а не по вере, то есть на стороне Азербайджана и Турции.

Что тут сказать. Данное сообщение, если верить СМИ, появилось в stories башкана в социальных сетях и было, видимо, оперативно потёрто. То есть это такая молниеносная и мимолётная фиксация нужного месседжа в надежде, что кто надо заметит, но большинство пройдёт мимо.

Позиция гагаузской руководительницы сильно диссонирует с предвыборной программой Игоря Додона, на презентации которой Влах выступала и где одним из столпов заявлена православная вера. Вообще, конечно, легко делать выбор между братьями по вере и братьями по крови, когда вера просто вера, а кровное братство спонсируется и весьма щедро.

Но что делать, если выбирать придется между единоверцами из России и единокровцами из Турции, буде между ними конфликт? Как тут занять выгодную геополитическую сторону? Или в этот сложный момент все вспомнят, что Молдова - нейтральное государство и не должна вмешиваться в чужие конфликты?

В поддержку Азербайджана можно было высказаться по-разному, если уж так хочется. Например, сказать, что есть международно признанные границы, есть решения ООН по конфликту и все должны их придерживаться в равной степени. Но получилось так, как получилось - плохо. В итоге башкан решила не просто занять чью-то сторону, но и подчеркнуть, что она ещё и против конкретной стороны конфликта.

Конфуз является репетицией грядущей деформации "взвешенной внешней политики" в исполнении Игоря Додона. Но Игорь Николаевич всегда может отмазаться на то, что ему так советовали вполне конкретные российские дипломаты.

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