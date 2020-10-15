Вице-мэр Кишинева Виктор Киронда пообещал расширение системы выделенных полос для общественного транспорта сначала на главных артериях молдавской столицы и далее по всему городу.

Киронда утверждает, что выделенная полоса в центре показала свою эффективность, а потому будет продлеваться далее.

При благом порыве сделать время поездки из центра до любой части города в пределах 20 минут, всё же не можем не отметить в очередной раз, что мэрия продолжает петлять вокруг вопроса, так что же там с парковками?

Выделенная полоса для общественного транспорта, на улице Пушкина в Кишиневе

Нельзя исключать, что таким образом когда-нибудь мэрская команда придёт к идее принудительного ограничения проезда частного транспорта.

И может быть и был бы смысл рассуждать о принудительной деавтомобилизации муниципия, если бы в Молдове были альтернативные Кишиневу агломерации-доноры, а в городе была бы сеть дублирующих дорог, развязок и механизмы жёсткого пресечения строительного беспредела. Кишинев без автомобилей - несомненно прекрасен. Только добиваться этого можно очень по-разному.

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