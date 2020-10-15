Минфин Молдовы получил в бюджет 1,11 млрд леев от размещения государственных ценных бумаг на аукционе

Минфин Молдовы получил в бюджет 1,11 млрд леев от размещения государственных ценных бумаг на аукционе

Средняя доходность по ГЦБ осталась практически неизменной: ее нижнее значение зафиксировано на отметке 3,57%, а верхнее на 5,51%. На предыдущем аукционе эти показатели составляли 3,60% и 5,52%, соответственно, сообщает infotag.md.

Спрос на ГЦБ со стороны банков составил 1,11 млрд леев, что на 306 млн леев больше показателя предыдущего аукциона. Предложение эмитентом ГЦБ составило 780 млн леев. Участники рынка считают, что при столь повышенном спросе банков на бумаги государства, министерство финансов не испытывает никакого затруднения в том, чтобы занимать деньги на внутреннем рынке.

Другие участники полагают, что по сравнению с уровнем годовой инфляции процентная ставка по ГЦБ достаточно высока. Поэтому в ближайшей перспективе доходность по бумагам государства может медленно снижаться.

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