Игорь Рошка: Я использую любую возможность, чтобы быть полезным для своей страны...

В интервью порталу ТРИБУНА, Игорь Рошка, генеральный директор S.A. «Rogob», рассказал о ряде стратегических действий, навязанных деятельностью во время пандемии, а также об экономической деятельности в новых условиях.

Т.: Г-н Рошка, проследив за Вашей деятельностью в последнее время, мы обнаружили, что Вы один из немногих бизнесменов, озабоченных не только своим бизнесом, но и ситуацией в стране. Регулярно выступаете с предложениями, рекомендациями о том, что нужно сделать, чтобы уменьшить влияние кризиса. Зачем вы это делаете?

И.Р.: Наша страна, и весь мир переживают чрезвычайно сложный период, а серьёзные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно преодолеть только общими усилиями. Каждый должен внести свой вклад, а не ждать, пока кто-то сверху или извне придет и решит наши проблемы. Убежден, что каждый может быть полезен стране в это непростое время – нам просто нужно определить, чем мы можем помочь, и не стесняться принять участие. Этим я и занимаюсь, и, вероятно, мои действия привели вас к тому заключению, к которому вы пришли. Но, хочу вас заверить, моя главная цель – приносить пользу стране. Я всегда пытался это делать, но теперь у меня еще больше мотивации. Я твердо убежден, что стране нужны способности каждого из нас. Мы все вместе, как общество, как государство, должны пройти испытание, и каждый из нас должен это понять. И не только понять, но и действовать соответственно.

Т.: В свете сказанного, в чем конкретно Ваша миссия, цель, вклад?

И.Р.: Я очень горжусь тем, что в это непростое время, когда экономический кризис затронул практически все жизненно важные сферы деятельности, нам удалось выполнить стоящую перед нами миссию – внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства, обеспечить качественную продукцию по доступным ценам в то время, когда многие опасались возможного дефицита продуктов питания. Мы были честны и солидарны и не допустили необоснованного повышения цен. Более того, я горжусь тем, что благодаря своему поведению (даже если я нажил определенных врагов), я помешал тем, кто намеревался спекулировать на кризисной ситуации, в которой мы находимся, преследуя свои собственные интересы.

Я также горжусь тем, что нам удалось сохранить и даже создать новые рабочие места в ситуации, когда становится все труднее найти достойную работу в Республике Молдова, многие экономические агенты сокращают свою деятельность или даже прекращают её.

И последнее, но не менее важное: я горжусь тем, что даже в эти трудные времена мы оставались последовательными в реализации нашей концепции социальной ответственности, будучи с теми, кто нуждался и нуждается в поддержке.

Т: Ваше мнение, рекомендации, предложения, как государству действовать, чтобы минимизировать последствия кризиса, являются частью того же подхода?

Кристина Гурез